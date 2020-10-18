أشغال مأدبا: شراء آليات لغايات طوارئ الشتاء

الوكيل الاخباري- قالت مدير أشغال مأدبا ، المهندسة عروبة عويس، اليوم الاحد، إنه تم تنظيف العبارات الصندوقية والانبوبية في مناطق زرقاء ماعين وطريق حمامات ماعين ومكاور وعيون الذيب وطريق الرالي وطريق صياغة البحر الميت وطريق سويمة، بالاضافة لتنظيف خنادق مجاري المياه.

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واضافت عويس الى اعداد خطة المديرية المتضمنة شراء آليات لغايات الطوارئ في فصل الشتاء وأخرى للمديرية، مشيرة الى أنه سيتم طرح فرشيات طرق في المحافظة بطول 12 كيلومترا بمساحة 13 ألف متر.



وأكدت عويس على وجود موظفين متخصصين لمراقبة الدعاية الانتخابية المخالفة التي تعيق الاشارات التحذيرية،وازالتها ومخالفة المرشح الذي قام بإلصاقها، مبينة قرب استلام خط الانارة على طريق مأدبا الكرك بطول 6,5 كم بكلفة 240 الف دينار، بعد ان تم تركيب الاعمدة وتمديد الكوابل، واستلام خط الانارة لطريق الخطابية وشارع الستين بكلفة 50 الف دينار.

وتابعت إنه تم استلام مبنى مركز تنمية المرأة في مأدبا بمساحة 400 متر بكلفة 400 الف دينار من ضمن المبادرة الملكية، موضحة أن بيت شباب جبل نيبو في مراحل الاستلام بمساحة 1200 متر مربع، بكلفة 280 الف دينار، وتنفيذ قاعة في معهد الفسيفساء بمساحة 100 متر مربع بقيمة 50 الف دينار، بالاضافة لمركز اعلاف ذيبان على قطعة ارض مساحة 15 دونما بكلفة 920 الف دينار قيد الاستلام، ومدرسة التيم في مأدبا قيد التنفيذ بكلفة مليون و360 الف دينار.



واشارت الى أن نسبة الانجاز في مركز صحي الفيصلية الذي كلفته 957 الف دينار بمساحة 1200 متر مربع، بلغت 80 بالمئة، كما انجز 85 بالمئة من مركز حنينا الصحي، بمساحة 800 متر مربع، وبكلفة 588 الف دينار، مبينة ان كلفة صيانة مركز صحي ذيبان بلغت 440 ألف دينار.

المصدر: بترا



