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الأربعاء، 15-06-2022 02:40 م

أصحاب التكسي يطالبون بصرف كوبونات بدل المحروقات

ازمة سير (13)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
حذر نقيب أصحاب سيارات التكسي الأصفر أحمد أبو حيدر من خطر استمرار رفع أسعار المحروقات على القطاع.

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وقال أبو حيدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وقطع الغيار وزيوت السيارات كلها عوامل تنذر بتوقف القطاع في ظل توالي الخسائر التي لحقت بمالكي سيارات التكسي والعاملين عليها.


وأضاف أن النقابة خاطبت وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري في أكثر من مناسبة لوضع حلول تنقذ القطاع لكن الجهات المعنية لم تجب عليها.


ودعا إلى دعم قطاع التكسي بكوبونات تغطي فرق كلف المحروقات وما يتيح للعاملين بالقطاع تغطية جزء من مصاريفهم، مشيرا إلى أن السائق يدفع بشكل يومي 20 ديناراً بدل أجرة ضمان السيارة و25 ديناراً بدل بنزين.


ورفض أبو حيدر اللجوء إلى رفع أجرة التكسي كحل للأزمة التي يمر بها القطاع، لافتا إلى أنه في حال ارتفعت الأجرة فإن المواطن لن يستخدم التكسي وسيلجأ لبدائل أخرى.


وتابع أن هناك اجتماعات مرتقبة مع لجان في مجلس النواب لوضعهم بصورة التحديات التي تواجه القطاع وسعيا لإيجاد حلول تنصف السائقين والمواطنين.

وكانت الحكومة رفعت مؤخرا أسعار المحروقات، فيما تحدثت خلال الأيام القليلة الماضية على لسان الناطق باسمها حول وجود 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية في ظل ارتفاعها عالميا.

 




 

 


 

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