أصحاب السيارات الكهربائية الذين يركّبون عدادات شحن في منازلهم يدفعون "دينار" رسم تلفزيون!!

الوكيل الاخباري - يزداد الاقبال يوماً بعد يوم من المواطنين على شراء السيارات الكهربائية بالكامل، وذلك نظراً للارتفاع الحاد على أسعار المحروقات، وعلى وجه الخصوص مادة البنزين، وهي الأكثر انتشاراً بين السيارات المستوردة، قبل بدء انتشار مركبات الهايبرد والكهرباء.

ويلجأ أي مواطن يشتري سيارة كهربائية بالكامل إلى شحنها إما في مراكز الشحن ومحطات المحروقات المتخصصة، أو بشحنها في المنزل، لكن الشحن المنزلي يزيد من الاستهلاك على فاتورة الكهرباء المنزلية، وبالتالي ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل يؤدي إلى انتقال التعرفة الكهربائية من الشريحة الدنيا إلى الشريحة المتوسطة، وبالتالي تزداد التعرفة الكهربائية المحتسبة على الفاتورة المنزلية.

وللحيلولة دون ذلك، يقدّم المواطنون طلباً إلى شركة الكهرباء لتركيب عداد كهربائي إضافي في المنزل، يسمى بـ"عداد شحن السيارات الكهربائية"، أي أنه ليس له أي استخدام آخر، سوى شحن السيارة الكهربائية التي تخص المواطن، ليقوم بعدها كوادر الشركة بتركيب العداد، بحسب ما يطلبه المواطن.

إلا أن المفارقة في أن فاتورة الكهرباء التي تصدر لعداد شحن السيارة الكهربائية لا يدفع صاحبه فقط كم استهلكت مركبته من الكهرباء خلال الشحن، بل إنه سيكون مضطراً لدفع مبلغ دينار إضافي على قيمة الاستهلاك بدل "رسم تلفزيون"، بالإضافة إلى 24 قرشاً بدل "فلس الريف".

"الدينار" الذي يدفعه الأردنيون ممن يملكون مركبات كهربائية وتقدموا بطلب تركيب عداد أثار الاستغراب والدهشة، مؤكدين أنه لا يعتبر عداداً منزلياً، إنما يكتب على فاتورة الكهرباء الخاصة به "عداد شحن سيارة كهربائية"، وليس منزلياً حتى يتم احتساب دينار للتلفزيون، مشيرين أن المواطن الذي يشتري سيارة كهربائية سيدفع دينارين للتلفزيون ولنفس المنزل!!.

وطالب مواطنون من شركة الكهرباء توضيح ماهية ذلك، متسائلين: كيف يدفع المواطن دينارين للتلفزيون فقط لأنه اشترى سيارة كهربائية؟!.

ووفق بيانات وزارة المالية، فقد قدرت الحكومة إيراداتها بنحو 26 مليون دينار من رسوم التلفزيون التي تضاف إلى فاتورة الكهرباء في الأردن. اضافة اعلان





وفي العام 2020 جنت الحكومة، نحو 20 مليون دينار من رسوم التلفزيون، بينما جنت في العام 2021، نحو 25 مليون دينار.



ونصّ نظام رسوم التلفزيون لسنة 1979، على أن يفرض رسم تلفزيون مقداره (دينار واحد) شهريا يحصل بواسطة شركة الكهرباء من كل مشترك بالتيار الكهربائي مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أو من يقوم مقامها وعلى الشركة قطع التيار عن المشترك في حالة عدم دفع المستحق عليه او أي جزء منه.

ويمكن تقديم طلب لتركيب عداد لشحن السيارة الكهربائية من هنا





