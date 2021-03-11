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الخميس، 11-03-2021 12:34 م

أصحاب المخابز لـ الوكيل: نطالب السماح بخدمة التوصيل خلال الحظر الجزئي

مخبز
أرشيفية


الوكيل الإخباري – خاص - طالب نقيب أصحاب المخابز والحلويات عبدالاله الحموي ، الحكومة السماح للمخابز ، العمل بخدمة التوصيل إلى المنازل " الدليفري" خلال ساعات الحظر الجزئي الليلي، خدمةً للمواطنين .

وأضاف الحموي ، الخميس ، لـ "الوكيل الإخباري" أن خدمة التوصيل تعمل على التقليل من التهافت على المخابز أثناء ساعات النهار في الأيام القادمة، ما يساهم في منع التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع.

وحول الحركة الشرائية في المخابز، اليوم الخميس حتى اللحظة ، لفت أن الحركة "جيدة" ، مشيراً إلى أن المواطنين يقومون بشراء "الخبز "حسب حاجتهم وبكميات "معقولة"، لوعيهم بأهمية ذلك.

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وكان وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، أعلن أمس الأربعاء، عن تمديد ساعات الحظر الجزئي الليلي للأفراد، حيث ستكون من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم السبت القادم.


 




 

 


 

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