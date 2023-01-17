"أصحاب المطاعم":الطلب على الحلويات في أدنى مستوياته

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر العواد إن الطلب على الحلويات في أدنى مستوياته خلال الفترة الحالية لضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.

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وأضاف العواد لـ "الوكيل الإخباري" أن كلف إنتاج الحلويات ارتفعت على أصحاب المخابز و محلات الحلويات التي تخضع لضريبة الدخل مؤكداً عدم انعكاس ذلك على أسعار البيع للمواطنين .



ولفت أن أسعار الحلويات في المخابز محددة بقائمة سعرية لا يمكن تجاوزها وذلك لعدم خضوعها للضريبة موضحاً أن محلات الحلويات التي تخضع إلى الضريبة لم ترفع أسعارها لحفاظها على السيولة وتحقيق هامش الربح على الأقل.



وأشار أن حلويات الشتاء تشهد ضعفا في الإقبال على غير المواسم السابقة معللا السبب ضعف السيولة لدى المواطنين.



واشتكى عدد من أصحاب المطاعم والحلويات من ارتفاع كلف الإنتاج بعد رصد ارتفاع بأسعار البيض والزيت والسكر خلال الأيام الماضية .

