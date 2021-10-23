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السبت، 23-10-2021 11:05 ص

أصحاب المعاصر تحمل وزير سابق مسؤولية انهيار أسعار زيت الزيتون

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الوكيل الاخباري– أكد تيسر النجداوي نائب نقيب اصحاب المعاصر والقائم بأعمال النقيب في معرض رده على حديث الوزير الاسبق لوزارة الزراعة حول استيراد زيت الزيتون والذي اثر بشكل سلبي على اسعار الزيت ووصول قطاع الزيت الى الكساد، ان الوزارة قد منحت رخص في عام 2019 تقدر بما يزيد عن 5 الاف طن زيت زيتون لعدد من المؤسسات والافراد اضافة الى رفع الرقابة عن المعابر الحدودية الشمالية والغربية وتقدر الكميات التي دخلت على شكل هدايا بما يزيد 600 الف تنكه .

واعتبر أن هذا القرار وعدم الاهتمام والاهمال قد ادى الى انهيار كبير في اسعار زيت الزيتون ويعاني القطاع حتى هذه اللحضه من تبعات هذا القرارات الجائرة .

واثنى النجداوي على جهود الوزارة منذ موسم 2020- 2021 وايضا متابعة الوزير الحالي لقرار دعم الصادرات من زيت الزيتون الذي خفف من اثار الاجراءات السابقة، مقدما شكره للجهود الحالية للوزير والتي شهدنا في عام 2017 و2018 رفع اجراءات الرقابة على الزيت الخارجي ووقف الاستيراد والهدايا والتشاركية مع المزارعين والانفتاح على القطاع بكل شفافية .

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