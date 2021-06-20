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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 10:04 ص

أصحاب المقاهي والمطاعم يعترضون على شروط تقديم الأراجيل ويصفونها بـ'الجائرة'

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - شكا أصحاب المقاهي والمطاعم المرخص لها بتقديم الأراجيل من شروط تقديم الأرجيلة، واصفينها بالجائرة.


وقال أحد اصحاب المقاهي لـ الوكيل الإخباري أمس السبت إنه تعرض لأكثر من مخالفة رغم تقيده بأهم شروط السلامة، إلا أن أسباب المخالفة جاءت بناء على الجدران الزجاجية الثابتة لشرفة المقهى.

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وأضاف أن سقفية الشرفة مفتوحة كلياً، الأمر الذي يجعل أجواء المقهى تتناسب مع بروتوكول وزارة الصحة من حيث المتنفس وسير الهواء الطبيعي في أرجاء المكان، إلا أن فرق التفتيش لم تتجاوب مع هذه البنية، وطلبت بإزالة الجدران الزجاجية للشرفة، أو فتح أبواب خلالها، تماشيا مع شروط إعادة فتح القطاع، وتقديم الأرجيلة.

 

وطالب أصحاب المقاهي والمطاعم الحكومة بإعادة صياغة شروط تقديم الأراجيل، خصوصا 'الجدران'، تبعا لعدم توفر مثل هذا المكان والشروط لدى الغالبية من أصحاب هذا القطاع، ما يجعله عرضة للمخالفة والإغلاق، علما  بأنه من أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، ومن الإغلاقات التي تعرض لها.

 

يذكر أن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي أكد أن اشتراط تقديم الأرجيلة في الأماكن المفتوحة والساحات الخارجية يحتّم عدم وجود أية جدران لهذه المناطق.

 

إضافة إلى أن هذه الأماكن التي تعد من ضمن شروط إعادة فتح قطاع الأراجيل، يجب أن تكون أيضاً مكشوفة الجوانب بالبناء ومعرضة لدخول النور والهواء الطبيعي بشكل دائم.

 

وبحسب البروتوكول الذي اعتمدته عدة جهات رسمية بشكل تشاركي ومن خلال لجنة خاصة ترأستها وزارة الصناعة والتجارة، فإن المناطق الخارجية للمنشأة تعني أي جزء مكشوف الجوانب من البناء وسواء أكان مسقوفاً أو غير مسقوف ومعرض بصورة دائمة للهواء والنور ويقع ضمن حدود المنشأة.

 

وبهذا الخصوص فإن عبارة بصورة دائمة تعني ؛ عدم إمكانية إغلاق الجزء المكشوف بأي شكل من الأشكال سواء بأبواب أو شبابيك أو حواجز أو أي شيء آخر مما يماثلها في الغاية بأيِّ وقت من الأوقات .

 

 

 

 




 

 


 

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