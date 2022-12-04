أصحاب شاحنات يضربون عن العمل.. وهذه أبرز مطالبهم

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود أسباب إضراب أصحاب الشاحنات عن العمل.

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وقال الداوود لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أسعار المحروقات وبقاء أجور النقل على حالها أدى إلى تكبد أصحاب الشاحنات خسائر كبيرة.



وأضاف أن النقابة على تواصل مستمر مع وزارة النقل والجهات المعنية، لافتا إلى أنه سيتم تعليق الإضراب عند التوصل إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.



وأشار الداوود إلى أبرز مطالب أصحاب الشاحنات وهي رفع أسعار أجور النقل، إضافة إلى ربط ارتفاع أجور النقل بأسعار المحروقات، إلى جانب وضع عقوبات رادعة على شركات التخليص والوسطاء "السماسرة" للالتزام بالحد الأدنى لأجور النقل.



كما دعا أيضا إلى رفع الأجور حسب وثيقة النقل وإنشاء مكتب صرف للعاملين على الحاويات، ورفع أجور نقل البضاعة للعاملين على النقل من البواخر.



وبدأ أصحاب شاحنات متضررين من ارتفاع أسعار المحروقات والكلف التشغيلية، اليوم الأحد، إضرابا عن العمل على الطريق الصحراوي.

