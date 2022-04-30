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السبت، 30-04-2022 01:26 م

أصحاب مزارع دواجن يبررون رفع سعر بيع الدجاج

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الوكيل الإخباري - قال مالكوا مزارع دواجن إن أسعار العلف واثمان الكهرباء والماء وارتفاع درجات الحرارة وأجور التشغيل أجبرتهم على رفع سعر البيع.

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وكشف صاحب مزرعة دواجن محمد الشطناوي لـ " الوكيل الإخباري" أن تكلفة انتاج الطير الواحد تتراوح من 150 إلى 180 قرشاً خلال الدورة الواحدة للفوج والتي مدتها 40 يوما.


وبيّن الشطناوي، أن سعر "الصوص" يباع للمزرعة بسعر يترواح من 30 إلى 40 قرشاً، أضف عليه كلفة الإنتاج التي تصل إلى 180 قرشاً لكل "صوص" فيكون سعر التكلفة الإجمالي 210 قرشاً دون أي قرش واحد ربح.


وأضاف أن أسعار الاعلاف مرتفعة جداً، ما يجبر اصحاب المزارع إلى خلط الأعلاف داخل المزرعة، إلى جانب ارتفاع معدل وفيات "الفراخ" خلال تربية الفوج الواحد، التي قد تصل مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 200 وفاة بكل فوج ما يسبب خسارة اكبر.


وأشار الشطناوي، إلى أن أجور العمال والشحن مرتفعة جداً، اضافة الى أسعار صهاريج المياه والتي لا تقل عن 10 دنانير لكل مرة.


ووصل سعر بيع الدجاج اللاحم في الأسواق إلى أكثر من 250 قرشاً لوزن من 1000 إلى 1400 غرام.


 




 

 


 

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