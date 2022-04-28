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الخميس، 28-04-2022 03:26 م

أطباء أردنيون يوضحون حول التهاب الكبد الحاد للأطفال

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الوكيل الإخباري - قالت مجموعة الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الاردنية للأطفال، إنها تابعت الأخبار المتداولة عالميا عن انتشار حالات التهاب الكبد الحاد عند الأطفال غير معروف السبب.

واوضحت الجمعية عدة نقاط للمواطنين الأردنيين حول المرض:

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1. ‏بدأت التقارير عن الإصابة بهذا النوع من التهابات الكبد الحادة عند الأطفال بالظهور منذ حوالي الأسبوع في مختلف أنحاء العالم. عدد الحالات المسجلة حاليا محدود نسبيا يبلغ حوالي 170 حالة فقط.


2. الحالات المسجلة لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهر واحد إلى 16 سنة .
3. لا توجد حالات شبيهه مسجلة عند الكبار إلى الآن .


4. الأعراض التي تظهر عند الأطفال تبدأ بآلام في البطن مع الإقياء والإسهال . وقد يتبع ذلك ظهور الاصفرار في العين والجلد ( يرقان)،  ويكون ذلك مصحوبا بالارتفاع العالي في إنزيمات الكبد. معظم الحالات لم تكن مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة.


5. شدة الإصابة بالمرض متفاوتة، معظم الحالات لا تحتاج إلى دخول المستشفى، وحالات قليلة احتاجت  الى دخول المستشفى ، وبعضها أحتاج إلى عمل زراعة الكبد.


6. السبب المباشر لهذا الإلتهاب غير معروف.لكن نسبة من الحالات كانت بسبب وجود فيروس معروف يصيب الجهاز التنفسي عند الأطفال يسمى Adeno virus( فيروس ادينو او الفيروس الغدي )


7. بعض حالات الالتهاب كانت مرافقة لفيروس كورونا. وبعضها كانت الإصابة مترافقة بين فيروس كورونا و فيروس ادينو الغدي .


8. قد تكون الزيادة النسبية  الحالية في عدد الحالات المسجلة والمبلغ عنها ناتج عن عدم وجود حالات سابقة في أثناء فترة اتخاذ الإجراءات الصحية المشددة بسبب فيروس كورونا، والتي حدت من انتشار معظم الفيروسات التنفسية.


9. توجِّه في هذا السياق مجموعة الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الأردنية للأطفال مجموعة من النصائح للأهالي والمواطنين الاعزاء بضرورة الالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة من ناحية الابتعاد عن الأشخاص المرضى والمصابين بالرشوحات و الأمراض التنفسيية، والتأكيد على ضرورة مراعاة شروط النظافة العامة من ناحية غسل اليدين للأطفال بشكل دوري.


10. في حالة وجود طفل في العائلة يشكو من إقياء متكرر وآلام في البطن وإسهال فإن المجموعة تنصح بمراجعة طبيب الأطفال المعالج لتقييم حالة الطفل ، حيث من الممكن عندها عمل فحوصات انزيمات الكبد لمعرفة فيما إذا كان الطفل يعاني من التهاب الكبد الحاد أم لا.


11. تؤكد المجموعة خلو الأردن إلى الآن من تسجيل أي حالة من حالات التهاب الكبد الحاد عند الأطفال.


12. سوف تستمر مجموعة الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الأردنية الأطفال في متابعة آخر تطورات الوضع في الأردن و تزويد المواطنين الكرام النصائح و الارشادات المناسبة.


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