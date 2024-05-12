أطباء القطاع الخاص يمهلون مجلس النقابة شهرا لإقرار لائحة الأجور

الوكيل الإخباري - منح أطباء القطاع الخاص مجلس النقابة مهلة شهر واحد لتطبيق لائحة الأجور لسنة 2021، وأنه إن لم تقر اللائحة، سيقاطعون شركات التأمين.

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جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة لنقابة الأطباء الذي عقد مؤخرا، إذ ثمنوا جهود الطواقم الطبية الأردنية التي تطوعت للعمل في قطاع غزة ومن يعملون في المستشفيات الميدانية هناك، وفق ما أوردته يومية الغد.



وكان لافتا أن حضور الاجتماع متواضع العدد، وغلب عليه الأطباء الرواد وغياب الشباب.



نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، قال إن النقابة وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركات التأمين لإقرار لائحة الأجور لسنة 2021، وإبرام العقد الموحد بين النقابة والأطباء وشركات التأمين.



وشدد الزعبي على أنه جرى تطبيق تعليمات الصندوق التعاوني بلائحة الأجور الطبية، وأن اللائحة موجودة حاليا في رئاسة الوزراء لبحثها ونشرها في الجريدة الرسمية.



وتحدّث عن الوضع المالي لصندوق التقاعد، مؤكدا أن المجلس سيعرض نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها حول واقع الصندوق في اجتماع استثنائي.