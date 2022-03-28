أطباء: جراحة السمنة ضرورية لبعض الحالات

الوكيل الاخباري - أوصى مؤتمر جراحة السمنة الثالث، اليوم الاثنين، بتقديم جميع التسهيلات للمرضى الذين يقصدون المملكة من الخارج لإجراء عمليات لإزالة السمنة.



كما أوصى أن عمليات جراحة السمنة والبدانة ضرورية لمعالجة حالات مرضية كالسكري والضغط وارتفاع الدهنيات، وأنها يمكن أن تسهم في حماية الأطفال من تكون السمنة خصوصاً في الحالات المستعصية.



وقال أمين سر جمعية "جراحة السمنة الأردنية" الدكتور محمد خريس، خلال المؤتمر، إن مرضى من 53 دولة يقصدون المملكة لإجراء عمليات لإزالة السمنة، داعيا إلى تقديم جميع الإجراءات لتسهيل إجراءات دخولهم.

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