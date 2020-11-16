الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

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لبنان: 11 وفاة و 1163 إصابة جديدة بكورونا

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الإثنين، 16-11-2020 10:02 ص

أطباء وممرضون مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

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الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، عددا من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الطب العام وحملة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض ، وحملة شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل في تخصص التمريض لإشغال الوظائف الطبية والصحية على مستوى الاقاليم الثلاث.

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وأكد ديوان الخدمة على التواجد حسب المكان والزمان المحددين لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني في :


جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية - اقليم الشمال
جامعة مؤتة - اقليم الجنوب
مبنى ديوان الخدمة المدنية - اقليم الوسط

 

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