أطباء وممرضون مدعوون للامتحان التنافسي - أسماء

الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة، عددا من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص الطب العام وحملة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض ، وحملة شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل في تخصص التمريض لإشغال الوظائف الطبية والصحية على مستوى الاقاليم الثلاث.

اضافة اعلان



وأكد ديوان الخدمة على التواجد حسب المكان والزمان المحددين لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني في :



جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية - اقليم الشمال

جامعة مؤتة - اقليم الجنوب

مبنى ديوان الخدمة المدنية - اقليم الوسط

للاطلاع على كافة الأسماء والمواعيد.. انقر هنا



