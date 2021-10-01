الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

22 وفاة و1340 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

إنتاج أول دواء بالعالم لعلاج كورونا يقلل خطر الموت إلى النصف

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

الجمعة، 01-10-2021 07:46 م

أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

أطباء


الوكيل الإخباري - قال أخصائيو امراض صدرية إنه ليس هناك داع لإجراء فحص للأجسام المضادة لفيروس كورونا قبل أو بعد أخذ المطاعيم.

اضافة اعلان


وأكدوا خلال أمسية علمية عقدتها جمعية الاطباء الرواد التابعة لنقابة الاطباء امس الخميس، حول الامراض الصدرية، ان جميع المطاعيم فعالة، داعين إلى الإقبال على اخذها، وعدم التهاون باتباع الإجراءات الوقائية قبل أو بعد أخذ المطاعيم.


وأشاروا إلى أن ثلث مرضى كورونا لا تظهر عليهم أي اعراض، وان هذا يؤكد الحاجة لاتباع الإجراءات الوقائية، وأخذ المطعوم، وقللوا من فاعلية الفيتامينات في التخفيف من أعراض الفيروس.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202128655862742324

إجراء حكومي مرتقب بشأن توزيع فيتامينات الحديد على طلبة المدارس

920216125836986578148

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

كورونا الوكيل

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

9202128183238508226574

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

الطب

التعليم العالي يعلن معدلات تخصص الطب في الجامعات

أخبار متعلقة
820215114817452652736

الصحة لـ الوكيل : لا قرار بجعل فحص كورونا على نفقة المواطن

وزارة الصحة 2

الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

تال

البدور يدعو الأردنيين إلى الإسراع بالتطعيم ويحذر من كورونا

92021671731441566590

وزير الصحة يطلب لائحة بأسماء الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح

طلبة3

الصحة تطلق حملة 'مدرستي الآمنة'

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء