أطباء يقللون من فعالية الفيتامينات في التخفيف من أعراض كورونا

الوكيل الإخباري - قال أخصائيو امراض صدرية إنه ليس هناك داع لإجراء فحص للأجسام المضادة لفيروس كورونا قبل أو بعد أخذ المطاعيم.

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وأكدوا خلال أمسية علمية عقدتها جمعية الاطباء الرواد التابعة لنقابة الاطباء امس الخميس، حول الامراض الصدرية، ان جميع المطاعيم فعالة، داعين إلى الإقبال على اخذها، وعدم التهاون باتباع الإجراءات الوقائية قبل أو بعد أخذ المطاعيم.



وأشاروا إلى أن ثلث مرضى كورونا لا تظهر عليهم أي اعراض، وان هذا يؤكد الحاجة لاتباع الإجراءات الوقائية، وأخذ المطعوم، وقللوا من فاعلية الفيتامينات في التخفيف من أعراض الفيروس.

المصدر : بترا

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