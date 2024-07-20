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السبت، 20-07-2024 02:13 م

"أعراض تستدعي الانتباه" .. طبيب أردني يطلق تحذيراً من لدغات البعوض

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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 أكد رئيس جمعية أطباء الحساسية والمناعة الأردنية، الدكتور هاني العبابنة، أن لدغات البعوض قد تسبب رد فعل تحسسي لدى الشخص، وهو ما يعرف بمتلازمة "سكيتر".

وأضاف العبابنة في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن من أعراض هذه المتلازمة احمرار وحكة وتورم حول اللدغة، وقد تتسبب بارتفاع في درجة الحرارة تستمر لبضعة أيام ثم تختفي.

وبيّن العبابنة أن المتسبب في هذه المتلازمة هو أنثى البعوض، حيث تظهر الأعراض نتيجة رد فعل جهاز المناعة لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي ضد بروتينات لعاب البعوض، والتي تتجاوز 30 بروتينًا تُحقن في الجلد لتخدير المكان أثناء سحب الدم.

ولفت العبابنة إلى أن الفئات الأكثر تعرضًا لدغات البعوض هم الأطفال ومرضى السكري والربو وضيق التنفس، حيث تكون نسبة ثاني أكسيد الكربون مرتفعة، مما يجذب البعوض.

وأشار العبابنة إلى نوع خطير من البعوض يُعرف بـ "البعوض النمر"، الذي قد يسبب أعراضًا شديدة عند اللدغ مثل الشرى "التورمات "، وفي بعض الحالات ضيق تنفس، وصدمة الحساسية، وقد تصل إلى الاختناق والوفاة. ونوّه إلى ضرورة نقل المريض إلى المستشفى عند ظهور الأعراض لأخذ العلاج، مثل الأدرينالين.

 




 

 


 

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