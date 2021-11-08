أعمال إنشائية على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية الملازم عبدالله مهيدات، إن أغلب المناطق تشهد كثافة مرورية وخاصة ما بين المحافظات والسير القادم من المحافظات صوب العاصمة.

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وأضاف مهيدات، في التقرير المروري اليومي، أنّ جميع الطرق الخارجية لهذا اليوم سالكة ولا يوجد أية عوائق تذكر.



وعن الحوادث خلال الـ24 ساعة الماضية، ذكر مهيدات أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة ما بعد محطة سهل الدبه الأمنية عند الساعة الواحدة والنصف من يوم أمس نتج عنه 3 إصابات متوسطة.



ولفت إلى أنه تم التعامل عند الساعة التاسعة والنصف من مساء أمس مع حادث تصادم على طريق البحر الميت، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة.



وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث مروري صباح اليوم الإثنين قبل محطة شويعر الأمنية على طريق الأزرق، ونتج عنه إصابة واحدة متوسطة.



ونوه إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم ما بين 8 مركبات قبل جامعة فيلادلفيا “جسر المصطبة” على طريق “إربد-عمان”، مؤكدا أن السبب الوحيد للحادث عدم ترك مسافة أمان والتتابع القريب للمركبات.



ودعا المواطنين إلى ترك مسافات الأمان وخاصة على الطرق الخارجية لتفادي أية عوائق قد تحصل أمامهم.



وعن ضبوطات السرعات العالية، قال مهيدات إنه تم ضبط عدة سرعات عالية لمركبات ضمن اختصاص الأزرق؛ وذلك على النحو التالي: 179، و163، و170، و190 كلم /الساعة.



ونبه مرتادي الطريق الصحراوي إلى وجود أعمال انشائية ما بعد مركز إصلاح وتأهيل السواقة لغايات وضع مطبات وجسر مشاة.

