أعمال منتدى "تواصل 2024" تنطلق السبت

الوكيل الاخباري

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- تنطلق أعمال المنتدى الحواري الوطني "تواصل 2024": حوار حول الواقع والتطلعات، السبت، في مجمع الملك حسين للأعمال في عمّان، والذي تعقده مؤسسة ولي العهد تحت رعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد.ويهدف المنتدى إلى استحداث فضاء تفاعليّ لتبادل الأفكار والرّؤى بشأن القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلّعات الشباب والمجتمع الأردني.كما يسعى منتدى تواصل إلى تعزيز الثقة والتعاون بين الجمهور والشباب والجهات المعنية بشكل أكبر، ويركز على إعادة التوافق بشأن الأهداف الرئيسة التي تصب في صالح تنمية الأردن وتقدمه، كل ذلك ضمن أجواء غير رسمية تسودها الشفافية والحيادية والتنوع في الآراء والطروحات العامة الهادفة.وبحسب أجندة المنتدى المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنتدى تبدأ الفعاليات عند الساعة 8.30 صباحا وتستمر حتى الرابعة عصرا، وتشمل الأجندة جلسات عدة متزامنة، وبمواضيع مختلفة.يشار إلى أن مؤسسة ولي العهد ترصد على مدار العام، أهم وأبرز النقاشات والقضايا العامة والتوجهات والمبادرات الوطنية، وسيتم التطرق لها في منتدى "تَواصُل" من خلال جلسات نقاشية وحوارية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص بمهنية، لتوفر للباحثين عن الوضوح والمنظور السليم مرتكزا قويا للمشاركة في رسم التوجهات المستقبلية بشكل أفضل.