أغلب المدارس الحكومية غير مهيأة لعودة الطلبة للتعليم الوجاهي

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان وجيه عويس الاثنين، إنّ البنية التحتية للمدارس وانضباط الطلبة يحكمان العودة للتعليم الوجاهي.وأضاف عويس، لـ "المملكة"، أن أغلبية مدارس القطاع العام غير مهيأة لعودة الطلبة للتعليم مع استمرار جائحة فيروس كورونا.وأشار، إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتطلب "الحكمة والتريث" في اتخاذ عودة المدارس، ويجب ان يكون هناك فحص للطلبة وامكانيات للتباعد وتطبيق البروتوكولات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.وأشار، إلى أن "التعليم في المدرسة أهم من التعليم عن بُعد، ولكن مع وجود الفيروسات علينا دراسة الموضوع، وعندما نكون قادرين على تهيئة البيئة للطلبة في المدرسة يجب ان يكون التعليم وجاهيا".وبين، أن لجنتي التربية والتعليم في مجلس الأمة اطلعت على نتائج دراسة أعدتها الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس التي أجرت استطلاعا قيم التعليم عن بُعد، ووصفها بـ "الواقعية، وتكمن أهميتها بأنها دراسة محلية تعبر عن واقع التعليم في الأردن وهذا ما كنا بحاجته".