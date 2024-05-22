أكاديمية المهندسين تعقد ورشة عمل بعنوان "التدريب التجريبي"

الوكيل الإخباري - عقدت أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في نقابة المهندسين الأردنيين، ورشة عمل بعنوان "التدريب التجريبي"، قدمها المهندس محمد مرعي، لموظفي نقابة المهندسين.

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وأكد أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، أن انعقاد الورشة يأتي ضمن خطة تدريبية متكاملة وضعت لبناء قدرات الموظفين في كافة مواقعهم الوظيفية، مشيرا أنها تأتي ضمن حرص مجلس النقابة على تدريب الموظفين للارتقاء بمستوى العمل المؤسسي.



وتناولت الورشة موضوعات مختلفة كالتأكيد على تنمية المرونة والثقة بين أعضاء الفريق وتقديم الدعم لهم، لتحقيق الأهداف المرجوة، وإتاحة الفرصة للمشاركين لغرس روح التعاون والانسجام من خلال التعاون ما بين أعضاء المجموعة.



وركزت الجانب العملي لنقل المعرفة إلى أرض الواقع، ومساعدة المشاركين على العمل كوحدة واحدة تعكس روح الفريق وتعزز الروح المعنوية والثقة والترابط والتواصل والإنتاجية بينهم.



واستعرضت الورشة محاور حول أهمية العمل الجماعي والوئام الجماعي، واستخدام مصطلح "نحن" بدلا من "أنا"، إضافة إلى فهم حيوية الفريق من خلال الاتصال وإدارة الأولويات وحل المشكلات والتخطيط والتحفيز والزمالة والقيادة، عبر الأنشطة التعليمية المختلفة.