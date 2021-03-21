أكثر من ثلث الوفيات بين مصابي الفيروس في 2021 سُجلت في الأيام العشرة الماضية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





سُجلت في الأردن 2042 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في عام 2021، من أصل 5876 حدثت منذ بدء الجائحة.وشكلت نسبة وفيات 2021 حتى 21 آذار/مارس الحالي 34.75% من إجمالي الوفيات، وفق تعداد أجرته "المملكة".وشكلت وفيات الأيام العشرة الماضية وحدها أكثر من ثلث وفيات 2021 بين المصابين بالفيروس.وقفز المعدل اليومي للوفيات من 19 وفاة يوميا في الأسبوع الأول من العام الحالي إلى أكثر من 75 وفاة يوميا في الأيام السبعة الماضية.وسُجلت في الأردن خلال الأسبوع الأول من شباط/فبراير الماضي 63 وفاة بالمجمل، أي أقل من عدد الوفيات التي سُجلت بشكل يومي خلال الأيام الأربعة الماضية.