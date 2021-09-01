الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

أكثر من مليوني طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم اليوم

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الأربعاء، 01-09-2021 07:16 ص

أكثر من مليوني طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم اليوم

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الوكيل الإخباري - يعود 2.1745 مليون طالب وطالبة إلى مقاعدهم مع بدء استقبال المدارس لهم وجاهيا اعتبارا من الأربعاء، بعد انقطاعات شهدها التعليم في الأردن خلال عام ونصف العام ، وسط قيود صحية فرضتها جائحة كورونا.

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وقالت الأمين العام في وزارة التربية والتعليم، نجوى قبيلات إن عدد الطلبة الذي سيلتحقون بالدوام المدرسي الأربعاء من القطاع الحكومي مليون و600 ألف طالب وطالبة.

 

وتأتي عودة الطلبة ضمن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لإعادة فتح القطاعات التي تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء حظر التجول بمختلف أشكاله.


وقررت الوزارة أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك لغايات توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البرتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي "تكيف"، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.


وأشارت قبيلات إلى أن دوام المدارس اعتبارا من الأحد المقبل، سيكون بكامل طاقاتها، وبصورة منتظمة للمدارس التي ستعود إلى التعليم الوجاهي، بالإضافة إلى طلبة رياض الأطفال، وفي مدارس المملكة كافة، البالغ عددها 3982 مدرسة، بما فيها مدارس الفترتين.


وأوضحت أن سيناريو التعليم سيكون مقسما على 3 أقسام، التعليم الوجاهي وسيكون في المدارس التي يتوفر فيها مساحة تباعد داخل الغرفة الصفية بين الطلبة، والمقررة بمتر مربع، والتعليم المدمج، حيث سيكون في المدارس التي لا يتوفر فيها مساحة التباعد المقررة بمتر مربع داخل الغرفة الصفية، والتعليم عن بعد للطالب الذي يصاب بكورونا لمدة 14 يوما.

 

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