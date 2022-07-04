الإثنين 04-07-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 04-07-2022 09:46 ص

أكثر من 1.335 مليار دينار إيرادات الكهرباء الوطنية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت البيانات الرسمية من شركة الكهرباء الاردنية، أن اجمالي الايرادات التي تم التحصّل عليها خلال العام الماضي بلغت ( 1335.9 مليون دينار ). اضافة اعلان

 
وبينت الأرقام التي رصدها "الوكيل الاخباري" أن 98.28% من هذا الإيرادات جاء من مبيعات الطاقة الكهربائية، و 0.73% من بيع الغاز الطبيعي، و0.08% من تسويات ذمم الأعوام السابقة، و0.30% من استرداد تكلفة إيصال خط الغاز لمحطات التوليد، و 0.06% من أرباح فروقات عملة، و0.061% ايرادات اخرى. 
 
وأوضحت الارقام أن إجمالي المصاريف بلغ ( 1488.9) مليون دينار  87.51% منها تذهب لمشتريات الطاقة الكهربائية.
 

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