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الثلاثاء، 04-01-2022 11:31 ص

أكثر من 15 مليون دولار من USAID لخفض فاقد المياه في المملكة

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن اتفاقية مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) بقيمة 15 مليون و340 ألف و930 دولار أمريكي خفيض فاقد المياه وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه السطحية في وادي الأردن.

وقال وزير المياه والري محمد النجار إن هذه المشاريع التي سيتم المباشرة فيها ستسهم في توفير كميات المياه والمحافظة على البنى التحتية لمشاريع المياه والري والمحافظة على موارد المياه المتاحة ويسهم في تحسين كفاءة توصيل مياه الري ومياه الشرب ويحسن من الاداء الزراعي وتقليل الفاقد من قناة الملك عبد الله جنوبا بما يسهم في زيادة امدادات مياه الري للمزارعين من المياه المخصصة من القناة. 

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وأعرب عن امتنان وتقدير الوزارة للدعم الذي تقدمة حكومة الولايات المتحدة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه . 


من ناحيتها أوضحت امين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة أن حزمة مشاريع الفارة (6) تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في مناطق وادي الأردن بقيمة (14) مليون دولار أمريكي مقدمة كمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID   و بمساهمة من سلطة وادي الأردن بقيمة حوالي (1.4)مليون دولار من التكلفة  الكلية لمشاريع الفارة التي ينفذها قطاع المياه والتي تبلغ قيمتها  (152) مليون دولار ضمن وذلك جهود قطاع المياه وخفض الفاقد  وتحسين ادارة المصادر المائية في وادي الاردن.


وأشارت محاسنة هذه المشاريع تهدف الى توفير وزيادة كميات المياه لكافة الاستخدامات بحوالي مليون متر مكعب، مؤكدة انها ستعمل على تعزيز الأمن المائي في مناطق وادي الاردن ورفع كفاءة التزويد المائي لغايات الشرب اضافة الى خفض وتقليل فاقد المياه في شبكات مياه الري والخطوط الناقلة سواء الفاقد الفني او الفاقد الاداري وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الريادية للري وزيادة طاقة بعض المصادر المائية في بعض المناطق من خلال إنشاء العديد من المشاريع في الوادي منها إعادة تأهيل محطات ضخ وادي العرب القائمة عند قناة الملك عبد الله وإعادة تأهيل مشروع ري داميا ومنطقة زور شعشاعة وإنشاء خط ناقل من مفيض سد وادي شعيب إلى قناة الملك عبد الله وتحسين نوعية المياه المعالجة في سد الملك طلال في منطقة تلال الذهب وإنشاء خط ناقل بين ( ZCI ) في منطقة أبو الزيغان و محطة ضخ 55، وكذلك إنشاء محطة ضخ عند مصب سد الموجب للوحدات الزراعية في الأغوار الجنوبية وإنشاء خط ناقل بين بركة تخزين حديثة وخط ناقل الموجب وتوسعة وإعادة تأهيل الأحواض الترسيبية والخزانات التجميعية في منطقة الأغوار الجنوبية. 


وزادت ان المنحة المقدمة من الوكالة الامريكية تتضمن مراجعة التصاميم ووثائق العطاء الخاصة لهذه المشاريع وإعداد التصاميم التفصيلية ووثائق العطاء لها اضافة الى إعادة تأهيل مستودع الكرامة القائم للوازم والمعدات . 

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