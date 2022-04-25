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الإثنين، 25-04-2022 04:17 م

أكثر من 150 ألف شخص يتابعون رمضانيات إربد

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الوكيل الإخباري - استقطبت فعاليات رمضانيات في إربد أكثر من 150 ألف متابع منذ بداية الشهر الفضيل، تفاعلوا مع فقراتها المنوعة بين الترويحية والترفيهية والثقافية وسط أجواء ايمانية تناسبت مع خصوصية وطبيعة شهر الرحمة والتكافل والخير.

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وقال محافظ إربد رضوان العتوم، إن الأجواء التي وفرتها الجهات المشاركة في "رمضانيات" إربد ساهمت باستقطاب جمهور كبير احتضنتهم مدينة الحسن الرياضية منذ بداية الشهر الكريم، مشيرا إلى أن الفعاليات رُوعي فيها أن تكون متسقة مع طبيعة الشهر الفضيل وطقوسه الخاصة وهو ما شجع العائلات والأسر بشكل كبير إلى التفاعل مع الفعاليات التي شكلت متنفسا لأهل المدينة والألوية الاخرى.


وبين العتوم أن تنوع الفقرات والأجواء المثالية التي تقام فيها، شجع ابناء المحافظات المجاورة على متابعة الفعاليات وقضاء أوقات ممتعة بصحبة عائلاتهم، لافتا إلى أن الرمضانيات شكلت متنفسا للمواطنين من الأعمار كافة.


من جهة أخرى، استقطب البازار الخيري الدائم للجمعيات والأسر المنتجة المصاحب للرمضانيات، آلاف الزوار وشكل منصة تسويق مباشر أسهمت بتحسين مداخيل الأسر والجمعيات حيث يشتمل البازار على 80 طاولة عرض للمنتجات المنزلية من الحرف اليدوية والأشغال والرسومات والمواد الغذائية والتموينية.


إلى ذلك تواصل فعاليات بطولتي كرة الطاولة والشطرنج على مستوى الألوية في الأندية والمراكز الشبابية في حين كان فريق شباب حوارة توج بلقب بطولة كرة القدم الخماسية وانتقل للمنافسة على لقب البطولة عل مستوى المملكة.


وتعود فعاليات رمضانيات إربد للتواصل مع الجمهور مساء اليوم الاثنين، بعد أن توقفت أمس بسبب الظروف الجوية وتشتمل فعاليات اليوم على عروض فكاهية ومسابقات ثقافية للأطفال تقدمها فرقة كتاكيت، وأناشيد دينية للفرقة الهاشمية للإنشاد الديني، وفقرة فلكورية وطنية لفرقة مركز باب الشونة الشمالية بالإضافة الى البازار الخيري الدائم.

 




 

 


 

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