أكثر من 16 ألف زائر للموقع الأثري في جرش منذ انطلاق المهرجان

الوكيل الإخباري - وصل عدد زوار الموقع الأثري في محافظة جرش شمال الأردن إلى أكثر من 16 ألف زائر منذ انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين وفق مدير سياحة جرش فراس الخطاطبة.

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وأضاف الخطاطبة اليوم الخميس أن الزوار هم من مختلف الجنسيات، حيث ساعد مهرجان جرش على تنشيط الحركة السياحية داخل الموقع الأثري، وعمل على التعريف بالهوية الثقافية للمحافظة والمنتج السياحي فيها.



انطلقت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في 22 أيلول/سبتمبر الحالي، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسط حصر الحضور على متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبنسبة 50% من طاقة المسارح الاستيعابية.



ويشارك في المهرجان 5 نجوم عرب، وأكثر من 70 فنانا أردنيا، وما يفوق 38 فرقة فلكلورية محلية وعربية وعالمية في البرنامج الفني، أما البرنامج الثقافي، فيشهد حضور 270 مشاركا.



وتعتبر مدينة جرش من أهم المدن الأثرية في العالم، ويعود تاريخ هذه المدينة إلى زمن تأسيسها في عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد . وقد نعمت هذه المدينة بالهدوء والاستقرار والسلام، وتأثرت كثيرا بالحضارة الرومانية وأصبحت من المدن العشرة (الديكابولس )، فما زالت المدينة القديمة محافظة على معالمها من شوارع وأعمدة ومسارح وكنائس وهياكل وحمامات و أسوار تعود لمختلف العصور.

