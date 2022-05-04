أكثر من 16 ألف مركبة دخلت العقبة في أول يومين من عيد الفطر

الوكيل الإخباري - دخلت (16524) مركبة صغيرة و(663) حافلة و(293) باصا متوسطا مدينة العقبة من مختلف المعابر، خلال اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، بحسب ما أكدت مديرية شرطة العقبة لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء.

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من جانبه قال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي إن نسبة الحجوزات الفندقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بلغت في العاصمة عمان 51%، والبترا 78%، والبحر الميت 89%، فيما كانت النسبة الأعلى في العقبة، إذ بلغت 94%، حتى يوم أمس الثلاثاء .



وبين الهندي إن هناك توقعات بارتفاع حركة السياحة الداخلية والحجوزات الفندقية في الأيام المقبلة، بعد إطلاق برنامج أردننا جنة.



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