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الإثنين، 28-02-2022 12:34 م

أكثر من 160 طالباً أردنياً في شمال أوكرانيا يناشدون .. والخارجية ترد

حكومة سومي الأوكرانيةررررر


الوكيل الإخباري - ناشد ذوي طلبة أردنيين في مدينتي سومي و خاركيف في أوكرانيا بتوفير مخرج آمن لهم، بعد أن اشتد الصراع الروسي الأوكراني في المدينتين. اضافة اعلان

 
وقال والد أحد الطلبة، إن أبنه طالب السنة الاخيرة في كلية الطب، ومعه ما يقارب 160 طالباً، لا يستطيعون الخروج أو الانتقال لاي مكان بسبب اشتداد المعارك، موضحاً أن المسافة التي تفصلهم عن الحدود الغربية نحو رومانيا وبولندا أكثر من 1500 كم. 
 
وأشار والد الطالب لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن مدينة سومي أقرب إلى الحدود الروسية، وتفصلها عنها 40 كم تقريباً، طالباً أن يؤمن لهم مخارج آمنة من خلال روسيا بترتيب مع السفارة الاردنية في موسكو. 
 
من جهتها أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على أنها تواصلت مع الطلبة هناك وسجلت بياناتهم عبر الرابط الذي أطلقته سابقاً، موضحة أن هناك جهود لتوفير ممر آمن للطلبة المتواجدين في مناطق الشمال. 
 
واشتدت خلال الأيام الماضية المعارك في مدينتي سومي وخاركيف بعد أن قامت القوات الروسية بإجراء انزال جوي فيهما لقربهما من العاصمة كييف .

 




 

 


 

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