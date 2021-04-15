أكثر من 17 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا في مركز صحي الجبيهة

الوكيل الإخباري-

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قال مدير مركز صحي الجبيهة الشامل أحمد غريز، إن المركز سيعطي الخميس اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لـ 420 شخصا (في حال حضورهم جميعا)، وفق البرنامج اليومي المعد لذلك.وأضاف : "منذ بدء حملة التطعيم بالمركز وحتى اللحظة جرى إعطاء اللقاح لـ 17.626 ألف شخص من خلال مركز صحي الجبيهة، ولم تسجل أعراض جانبية صعبة بعد تلقي اللقاح وإنما أعراض خفيفة مثل ارتفاع درجة الحرارة وألم في مكان الحقن".ولفت غريز إلى أن المركز لا يقتصر عمله على اعطاء لقاح كورونا واجراء فحوصات لـ PCR، وإنما يقدم خدمات طبية عدة من خلال اقسامه.ودعا غريز إلى التسجيل على منصة تلقي اللقاح، مؤكدا أن اللقاحات المعتمدة محليا آمنة.وبحسب تصريحات الاربعاء للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تلقى أكثر من 543 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل ما يزيد عن 122 ألفا على الجرعة الثانية من المطعوم.وقال المركز في بيان، إن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 543095 شخصا، في حين وصل إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس إلى 12213 شخصا".ووصل عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 1.193.695 مليون شخصا، بحسب المركز.