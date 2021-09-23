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الخميس، 23-09-2021 09:35 ص

أكثر من 17 ألف لاجئ سوري أكملوا جرعتي لقاح كورونا

مخيم


الوكيل الإخباري - أكمل أكثر من 17 ألف لاجئ سوري في مخيم الزعتري، جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المخيم محمد الطاهر الخميس.

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وقال الطاهر إن "19 ألف لاجئ سوري تلقوا اللقاح ضد كورونا من بينهم 17500 تلقوا الجرعة الثانية داخل المخيم"، لافتا النظر إلى أن "نسبة المطعمين بين الفئة المستهدفة وصلت إلى 50%".


ومخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن، يستضيف قرابة 80 ألف لاجئ.


وقال الطاهر إن عدد اللاجئين المسجلين حاليا على منصة أطلقتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح نحو 23 ألفا، مشيرا إلى أنهم " سيتلقون اللقاح في مركزين داخل المخيم".


وتحدث عن "إقبال جيد" على تلقي اللقاح وسط "توافره".


ويشهد الأردن استقرارا في الوضع الوبائي مع بقاء نسبة الفحوص الإيجابية للكشف عن الفيروس أقل من 5%. وأقرت الحكومة مطلع أيلول/سبتمبر الحالي المرحلة الثالثة لخطة فتح القطاعات تتضمن عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.


الطاهر أوضح أن مخيم الزعتري "ينطبق عليه جميع الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي اتبعتها الحكومة خارج المخيم، بعد فتح جميع القطاعات".


وتعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الشركاء والمجتمع المحلي داخل مخيم الزعتري "على قدم وساق وبشكل مكثف في توعية اللاجئين لأخذ المطعوم واتباع البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة الصحة للوقاية من الفيروس"، على ما أكد الطاهر.


 




 

 


 

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