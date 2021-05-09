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الأحد، 09-05-2021 03:36 م

أكثر من 18 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا في جرش

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الوكيل الإخباري- تلقى نحو 18 ألأف و500 شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في محافظة جرش، حسب مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم.
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وقال العتوم، إنّ نسبة الأشغال في قسم العزل وصلت حاليا إلى 20٪، حيث إنّ نسبة العينات الإيجابية في جرش وصلت أمس السبت إلى 5٪.

وفيما يتعلق بخطة الطوارئ التي اتخذها مستشفى جرش الحكومي، بين، أنه تم وضع خطة لعطلة عيد الفطر لديمومة العمل داخل أقسام المستشفى وقسم الطوارئ.

"خطة الطوارئ شملت على تقسيم المناوبات وتوفير الأدوية اللازمة والدعم اللوجستي ووضع مناوبين من الكوادر الطبية والتمريضية في الطوارئ للتعامل مع جميع الحالات المرضية.

وأشار العتوم، إلى أن مختبر مستشفى جرش يعاني من ضغط وأكتظاظ كبير من المراجعين، حيث اجرى المستشفى 88651 فحص مخبري خلال اذار 2021، وفي نيسان تم إجراء 100191 فحص مخبري.

وطالب العتوم، عدم مراجعة مستشفى جرش إلا للضرورة والتخفيف من الاكتظاظ لاسيما زيارات المرضى في عطلة العيد.

 




 

 


 

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