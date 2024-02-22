أكثر من 2 مليون مواطن استفاد من مشاريع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في الاردن

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قال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إنه منذ العام 2015 على تنفيذ العديد من الدراسات وتصميم النوافذ التمويلية للبرامج والمشاريع بهدف استغلال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في معظم القطاعات العاملة في المملكة.وبين انه يستند في أعماله على خطة استراتيجية تنبثق من نظام صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة للعام 2015، وعلى الخطة الاستراتيجية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الرامية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 31% في توليد الكهرباء في المملكة، وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات بنسبة 9%، وتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 31% بحلول العام 2030، بالاضافة إلى التوسع في زيادة نسبة انتشار السخانات الشمسية على المستوى الوطني.وأضاف أنه تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي، استهدفت خطة الصندوق تقديم الدعم للقطاعات ذات التأثير المباشر في الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء من خلال برامج ومشاريع يتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية العاملة في القطاع والمؤسسات والبرامج الدولية المانحة و المنظمات الدولية والقطاع الخاص الأردني.ونتيجة لجهود مستمرة استثمر الصندوق كافة إمكاناته المتاحة، ومنذ بدء عمله في العام 2015 صمم الصندوق ونفذ برامج ومشاريع طالت أكثر من 2 مليون مواطن في مختلف أنحاء المملكة، وحقق توفيرا في الطاقة يزيد على 75.3 جيجاواط / ساعة ، وأكثر من 16.8 مليون دينار أردني وفرا في التكاليف، وتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بما يزيد على 97 كيلو.طن/ السنة.وقدم صندوق الطاقة المتجددة دعما للقطاع المنزلي من خلال تركيب 33 ألف نظام سخان شمسي، وتركيب 8.440 نظام خلايا شمسية بالتعاون مع 200 مؤسسة من المجتمع المحلي، واستبدال 206 ألف وحدة انارة موفرة للطاقة LED في المنازل بتنفيذ مباشر من شركات توزيع الكهرباء الثلاث في الأردن.وفي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع 100 اتفاقية تعاونية ثلاثية مشتركة بين الصندوق وغرفة صناعة عمان والمصنع الراغب بالاستفادة من البرنامج، حيث تم إجراء 46 دراسة تدقيق طاقي لـ 46 مصنعا و30 دراسة مثلها للفنادق، حيث انتهى الصندوق من تنفيذ مشروع تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة لـ 12 فندقا في مدينة العقبة خلال العام 2023 ، فضلا عن الانتهاء من إجراء دراسات تدقيق طاقي لـ 18 فندقا في البتراء ومأدبا خلال المراحل السابقة من تنفيذ البرنامج.وامتدت برامج دعم الصندوق لتقديم الخدمة للمؤسسات الحكومية والعامة من خلال إجراء 24 دراسة تدقيق طاقي في المباني الحكومية، وتركيب أنظمة خلايا شمسية لـ 602 دارا للعبادة (مسجد وكنيسة) بنسبة تمويل بلغت 25% من كلفة تركيب الأنظمة.وتماشيا مع المبادرة الملكية السامية لتدفئة وتبريد المدارس نفذ الصندوق مشروع تدفئة وتبريد المدارس الحكومية، ليقدم خدماته لما مجموعه 136 مدرسة قامت بتركيب انظمة خلايا شمسية، واستبدال 45097 وحدة انارة موفرة للطاقة LED، وتركيب أنظمة السخانات الشمسية في المدارس لتأمين احتياجاتها من المياه الساخنة، ونفذ الصندوق عمليات الصيانة العامة للغرف الصفية وتبديل النوافذ والابواب، وتنفيذ حملات التوعية الشاملة للطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي فيما يتعلق بتطبيقات ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة.وقامت 15 مؤسسة ذات نفع عام متمثلة بدور الايتام ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وغيرها بالاستفادة من برامج الصندوق من خلال تركيب أنظمة الخلايا الشمسية، مما مكن هذه المؤسسات من أداء مهامها وتحقيق أهدافها التي أنشئت لأجلها.وتنفيذا لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي صمم الصندوق برنامجا لدعم تركيب الخلايا الشمسية للبلديات في المملكة والبالغ عددها 100 بلدية، بتمويل مشترك بين الصندوق والحكومة الايطالية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، حيث أتم الصندوق تركيب انظمة خلايا شمسية لـ 29 بلدية خلال العام 2023 ضمن المرحلة الاولى من البرنامج، بينما يستمر عمل الصندوق بتقديم الخدمة لباقي البلديات والبالغ عددها 70 بلدية ضمن المرحلة الثانية للبرنامج خلال فترة الأعوام 2024-2025.كما وفر الصندوق الدعم والتمويل اللازم للمراكز الصحية الشاملة في الأردن بتركيب الخلايا الشمسية لغايات توفير التدفئة والتبريد مستهدفا 14 مركزا صحيا موزعة على الاقاليم الثلاثة في المملكة خلال العام 2023.ومن خلال توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الصندوق مع مؤسسة الاقراض الزراعي استهدفت الاتفاقية دعم تمويل تركيب وربط وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية للمشاريع الزراعية الريادية لصغار المزارعين بحيث يتحمل بموجبها الصندوق الفوائد المترتبة على تمويل القرض الزراعي البالغ قيمته 15ألف دينارا كسقف اعلى لكل مشروع، وقد استفادت 9 مزارع في العام 2023 من مجموع 183 مزرعة ضمن المرحلة الاولى من المشروع.ولم تتوقف خدمات الصندوق عند اعتاب تقديم الدعم المالي، بل شملت تقديم البرامج التدريبية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لـ 2044 متدربا ومتدربة من المهندسين وموظفي القطاع العام والخاص وشركات توزيع الكهرباء والمنشآت الصناعية والبلديات والمراكز الصحية وموظفي الصندوق، وبالتعاون مع جهات المانحين الدوليين مثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي ومشروع التنمية الاقتصادية والطاقة المستدامة في الأردن الممول من الحكومة الكندية، مما مكن الصندوق من تحقيق التوعية لما يقارب الـ 165 مليون مواطن من الجمهور بنسبة تعرُض بلغت 77% لبرامج وحملات التوعية المنفذة.