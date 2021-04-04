أكثر من 325 ألف تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس في الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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تلقى أكثر من 325 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل ما يزيد عن 115 ألف على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد.وقال المركز في بيان، إن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 325766، في حين وصل إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس إلى 115356 شخصا".ووصل عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 1003464 شخصا.