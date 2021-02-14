الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 08:12 م

أكثر من 3500 إصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية في الاردن

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 الوكيل الاخباري - أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، وجود أكثر من 3500 إصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، 97% منهم في عمان.

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وسجل لدى منصة تلقي اللقاح الواقي من الفيروس نحو 372 ألف شخص، وهو رقم "متواضع" بالنسبة لعدد سكان الأردن حسب وصف الفراية لبرنامج "صوت المملكة".

 

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