أكثر من 3500 إصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية في الاردن

الوكيل الاخباري - أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، وجود أكثر من 3500 إصابة مؤكدة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، 97% منهم في عمان.

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وسجل لدى منصة تلقي اللقاح الواقي من الفيروس نحو 372 ألف شخص، وهو رقم "متواضع" بالنسبة لعدد سكان الأردن حسب وصف الفراية لبرنامج "صوت المملكة".

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