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الإثنين، 24-07-2023 12:37 م

أكثر من 36 ألف مركبة استوردها الأردن في 6 أشهر

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الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع السيارات ولوازمها في غرفة تجارة الأردن ورئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات سلامة الجبالي، إن الأردن استورد 36014 مركبة من مختلف الأصناف (بنزين وهجين وكهرباء) خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وأضاف الجبالي انه توزعت هذه المركبات 10996 مركبة بنزين، و9707 مركبات هجينة، و 15311 مركبات كهربائية.


وأشار إلى أن قيمة مستوردات المملكة من الإطارات خلال ذات الفترة بلغت 25 مليون دينار، و16 مليون دينار من المدخرات الكهربائية والبطاريات، و57 مليون دينار قطع المركبات الجديدة والمستعملة.


ولفت الجبالي إلى أن غرفة تجارة الأردن تقوم بإعداد دراسة تحليلية لقطاع المركبات وقيمة مستوردات القطاع بشكل شهري.

 




 

 


 

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