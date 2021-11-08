أكثر من 38 ألف شخص تلقوا جرعتي كورونا في جرش

الوكيل الإخباري- تلقى 38.620 شخص جرعتي لقاح فيروس كورونا، بنسبة 38% من الفئة المستهدفة في محافظة جرش، وفقا لمساعد المحافظ للشؤون الإدارية عاطف الخوالدة.



وقال الخوالدة، لـ "المملكة"، إنّ 80.941 شخص تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بنسبة 45% من الفئة المستهدفة في جرش.



وأضاف، أن الفئة المستهدفة في جرش 186 ألف شخص، حيث يتوفر في جرش 7 مراكز لإعطاء لقاح كورونا، والفرق الطبية تصل للأشخاص غير القادرين للوصول إلى المراكز.



وبين الخوالدة، أن 20 شاب متطوع من دار ابو عبدالله يقدمون النصح والإرشاد داخل المحافظة لإقناع الأشخاص بأخذ اللقاح.

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