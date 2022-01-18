أكثر من 380 ألف مُسجل على منصة تلقي دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الثلاثاء 381.842 عداد، من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 1452295 شخصا.

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ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم شكل الأردنيون نسبة 63ر98 بالمئة منهم وتوزعوا( المستفيدون من المكرمة الملكية 23ر14 بالمئة ، المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية 36ر2 بالمئة الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 38ر1 بالمئة) فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 3ر1 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 07ر0 بالمئة.



وتلقى الموقع الالكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي 801 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع بعضها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الشكاوى.



كما تعامل مركز الاتصال الوطني مع 12149 ملاحظة، فيما تعامل مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن يوم امس مع 51 استفسارا وملاحظة.