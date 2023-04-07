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الجمعة، 07-04-2023 11:32 م

أكثر من 5 آلاف شخص يتابعون فعاليات رمضانيات في إربد

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الوكيل الإخباري - تفاعل أكثر من خمسة آلاف شخص مع فعاليات اليوم الثاني من الأمسيات الرمضانية التي أقيمت اليوم الجمعة بمدينة الحسن الرياضية في إربد.

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واشتملت فعاليات اليوم الثاني التي رعاها محافظ إربد رضوان العتوم على برنامج ترفيهي للأطفال تضمن قراءات قصصية و"الحكواتي" وعرض مسرحي وألعاب شعبية ومسابقات ثقافية وحفل غناء للفنان محمد صبيحات.


إلى ذلك واصل البازار الخيري للجمعيات والأسر المقام على هامش الأمسيات الرمضانية عرض منتجاته وبيعها للجمهور مباشرة.


وحضر الفعاليات مساعد محافظ إربد للتنمية رامي بدر ومدراء التنمية الاجتماعية محمد أبو طربوش والشباب يحيى المومني ومدينة الحسن جمال الزعبي ونائب مدير شرطة إربد العقيد فرحان العموش

 




 

 


 

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