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السبت، 02-07-2022 01:53 م

أكثر من 51 ألف زائر للبترا خلال حزيران الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، السبت، أن عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال شهر حزيران الماضي بلغ 51575 زائر من الجنسيات كافة.

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وقالت السلطة، في بيان، إن عدد الأجانب الذين زاروا البترا خلال الشهر الماضي بلغ 41273 زائرا بينما بلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 10302 زائر.


وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2021 فقد بلغ عدد زوار البترا 15658 زائرا من الجنسيات كافة منهم 4669 زائر أجنبي 10989 زائر أردني وعربي.


ووصل عدد زوار البترا الأجانب خلال شهري حزيران وأيار الماضيين إلى 101913 زائر بنسبة تقارب 70%؜ من أعداد الزوار الأجانب لنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغ عدد الزوار الأجانب فيها 135222 زائر.


وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات، إن السلطة متفائلة بقدوم موسم سياحي جيد خلال العام الحالي يساهم في تعويض القطاع السياحي خسائره جراء جائحة كورونا.


وتوقع الفرجات أنه في حال استمرت نسبة الزيادة الحالية لأعداد الزوار أن يدخل مدينة البترا حتى نهاية العام الحالي نحو 400 ألف سائح أجنبي.



 




 

 


 

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