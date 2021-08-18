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الأربعاء، 18-08-2021 07:51 م

أكثر من 56 ألف جرعة أعطيت ضد كورونا الأربعاء

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 3824978 مسجلاً ومسجلة بزيادة قدرها 10797 عن يوم أمس الثلاثاء.اضافة اعلان


ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الأربعاء، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3306810 بزيادة مقدارها 12939 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 2646399 بزيادة مقدارها 43198 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 56137 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 5953209 جرعة.

 




 

 


 

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