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الأحد، 04-09-2022 01:15 م

أكثر من 56 الف زائر لمدينة البترا في آب الماضي

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الوكيل الإخباري - نشرت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، احصائيتها الخاصة بأعداد زوار مدينة البترا الأثرية لشهر آب الماضي، حيث بلغت نسبة زيادة الزوار عن الشهر ذاته من العام الماضي 153%.

وبينت الارقام أن عدد زوار البترا الكلي لشهر آب قد بلغ 56 ألفا و182 زائرا، حيث بلغ عدد الأجانب منهم 41 ألفا و468 زائرا، وبلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب 14 الفا و714 زائرا.

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وبالمقارنة مع أعداد الزوار لنفس الشهر من العام الماضي فقد زار البترا 22 ألفا و171 زائرا من كافة الجنسيات، لتبلغ نسبة الزيادة للعام الحالي عن العام الماضي حوالي 153%.


 




 

 


 

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