أكثر من 60 الف دينار تبرعات لوقفية خير الأردن منذ بداية رمضان

الوكيل الإخباري - قال أمين عام دائرة الإفتاء العام أحمد الحسنات، الجمعة، إنّ وقفية خير الأردن تلقت منذ مطلع شهر رمضان، أكثر من 60 ألف دينار من الزكاة والتبرعات.

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وأضاف الحسنات أنه تجاوز حجم الزكاة الذي وصل الوقفية العام الماضي 250 الف دينار.



وأضاف أن 160 سيدة غارمة استفدن من الوقفية خلال العامين الحالي والماضي، مبينا أن وقفية خير الأردن تنفذ مشروع الغارمات بهدف إخراج الغارمات اللاتي ترتب عليهم حكم قضائي ومنع حبسهن أو تنفيذ الأحكام القضائية بحقهن.



وكانت قد أعلنت دائرة الإفتاء العام بوقتٍ سابق عن إنشاء وقفية خيرية تعمل على إيصال زكاة الأموال والصدقات وفقا للشروط الشرعية الصحيحة، إحياء لسُنة الوقفِ والإنابة عن المزكين والمتبرعين، مشيرة إلى أن الوقفية لا تتقاضى أيَ مصاريف إدارية ولا رواتب للموظفين، مشيرة إلى أن جميع ما يتم التبرعُ به يوزع بالكامل حسب شرط الواقفين والمتبرعين. ( المملكة)





