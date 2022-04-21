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الخميس، 21-04-2022 09:24 ص

أكثر من 7 آلاف من الأردنيين يغادرون إلى العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان

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الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة السياحة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، إن الطلب على رحلات العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان جيد وشهد إقبالاً من المعتمرين الأردنيين، مقارنة بالأشهر الماضية وخلال فترة جائحة كورونا.

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وأضاف روبين في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن أعداد المعتمرين الذين سيغادرون الأردن براً وجواً لأداء مناسك العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان يتراوح ما بين 7 -10 آلاف معتمر، في حين ستتراوح أعداد المعتمرين المغادرين خلال شهر رمضان كاملاً ما بين 20 -25 ألف معتمر.


وبين أن تكلفة رحلة العمرة براً في أواخر رمضان تبلغ 350 دينارا للشخص، وجواً 650 دينارا، لافتا إلى أن التكلفة براً في أوائل الشهر الكريم وصلت إلى 275 ديناراً للشخص، وجواً 550 دينارا.


 




 

 


 

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