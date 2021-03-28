الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سحور الاردنيين وافطارهم بالمنازل وحظر تجول شامل ثاني ايام العيد

جمعية السياحة :10 آلاف موظف مهدد بالتسريح

مدير الأمن العام يستحدث منصب مساعد مدير الأمن للأقاليم

اخلاء سبيل مَوقوفي اربد على خلفية قيامهم بكسر الحظر

أكثر من 88 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الحكومة : الأردن وصل لمستويات مقلقة من انتشار الوباء وفي مرحلة خطرة

وزارة الصحة تصدر موجز حول فيروس كورونا في الأردن اليوم

وزير الاعلام : إجراءات تحفيزية للاقتصاد نهاية الأسبوع

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 28

الحكومة تعلن تمديد العمل بقرارات حظر الجمعة والحظر الجزئي

الأحد، 28-03-2021 07:03 م

أكثر من 88 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ممم
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تلقى أكثر من 287 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل نحو 88 ألف على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد.

اضافة اعلان

وأوضح المركز أن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 287057 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 88821 شخصا".


ووصل عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 839837 شخصا، منهم 767009 أردني، و72828 مقيم في الأردن.


وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، إلى أن مستويات التسجيل لتلقّي المطعوم جيّدة، وهناك إقبال من المواطنين على التسجيل، بعد وصول أعداد المسجّلين يوميّاً إلى 30 ألف شخص في بعض الأيّام، لكنّ في بعض المحافظات الأرقام ما زالت متواضعة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320212519328154855498

سحور الاردنيين وافطارهم بالمنازل وحظر تجول شامل ثاني ايام العيد

3202117214347955006843

مدير الأمن العام يستحدث منصب مساعد مدير الأمن للأقاليم

3202124161213909137053

اخلاء سبيل مَوقوفي اربد على خلفية قيامهم بكسر الحظر

3202127171641755056652

الحكومة : الأردن وصل لمستويات مقلقة من انتشار الوباء وفي مرحلة خطرة

3202127212240341379813

وزارة الصحة تصدر موجز حول فيروس كورونا في الأردن اليوم

3202128174940880882292

وزير الاعلام : إجراءات تحفيزية للاقتصاد نهاية الأسبوع

أخبار متعلقة
عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

222

وزارة الصحة متفائلة بتحسن الوضع الوبائي قريبا

ec6dcfe7-93bd-4988-ae06-a4ca661f433f

توجيه حكومي صارم بعد تسجيل أعلى عدد وفيات بكورونا منذ 48 يوما

2202126171816793391756

اعلى نسبة وفيات بكورونا في الاردن منذ 48 يوما

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم