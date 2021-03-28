أكثر من 88 ألف شخص تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - تلقى أكثر من 287 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل نحو 88 ألف على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأحد.

اضافة اعلان



وأوضح المركز أن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا 287057 شخصا، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس 88821 شخصا".



ووصل عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 839837 شخصا، منهم 767009 أردني، و72828 مقيم في الأردن.



وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة صخر دودين، إلى أن مستويات التسجيل لتلقّي المطعوم جيّدة، وهناك إقبال من المواطنين على التسجيل، بعد وصول أعداد المسجّلين يوميّاً إلى 30 ألف شخص في بعض الأيّام، لكنّ في بعض المحافظات الأرقام ما زالت متواضعة.



