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السبت، 01-06-2024 03:32 م

أكيد: تسجيل 57 إشاعة الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، الشهر الماضي 57 إشاعة، وصلت جمهور المتلقين عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات تواصل اجتماعي.

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وقال المرصد، في تقرير أصدره اليوم السبت، إن 14 إشاعة جرى نفيها الشهر الماضي، بزيادة بمقدار إشاعة واحدة، مقارنة بـ13 إشاعة خلال نيسان الماضي.


وأضاف أنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر أيّار بتسجيل 24 إشاعة بنسبة 42 بالمئة، ثم الإشاعات الأمنية والاجتماعية بـ 10 إشاعات لكل منهما بنسبة 17.5 بالمئة، والإشاعات الاقتصادية وإشاعات الشأن العام بـ5 إشاعات لكل منهما بنسبة 9 بالمئة، والمجال الصحي أخيرا بـ3 إشاعات بنسبة 5 بالمئة.


وأشار التقرير إلى أن 47 إشاعة من مجمل حجم إشاعات شهر أيّار بنسبة 82 بالمئة كان مصدرها داخليا، و10 إشاعات بنسبة 18 بالمئة كان مصدرها خارجيا.


فيما كان مصدر 43 إشاعة بنسبة 75 بالمئة وسائل تَّواصل اجتماعيّ، و14إشاعة بنسبة 25 بالمئة كان مصدرها وسائل إعلام .

 




 

 


 

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