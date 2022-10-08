ألمانيا ترفع مساهمتها في تمويل الناقل الوطني للمياه إلى 65 مليون يورو

الوكيل الإخباري - رفعت ألمانيا مساهمتها في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن إلى 65 مليون يورو للعام الحالي.

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جاء ذلك خلال اختتام المفاوضات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية للتعاون التنموي، حيث أعلنت الحكومة الألمانية عن تقديمها 15 مليون يورو إضافية لمشروع الناقل الوطني.



وكانت أعلنت ألمانيا خلال مؤتمر المانحين في آذار الماضي، عن تقديم منحة بقيمة 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع.

وبلغ حجم التعهدات المعلن عنها لمشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه) من جميع الدول والشركاء التنمويين 1.830 مليار دولار؛ 447 مليون دولار منح و522 مليون دولار قروض تنموية، و861 مليون دولار قروض استثمارية ميسرة.



ويتكون مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول نحو (450) كم، ويوفر مصدرا مستداما لمياه الشرب بواقع 300 مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز لا يرتبط بأي ارتباطات سياسية.



المملكة