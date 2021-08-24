ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتصدران مانحي خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

الوكيل الاخباري- تصدرت ألمانيا والاتحاد الأوروبي قائمة الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بتمويل نحو 101 مليون دولار من متطلبات الخطة، منذ مطلع العام الحالي.



وبحسب بيانات الخطة، فإن ألمانيا قدّمت 49 مليون دولار، يليها الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي (مدد) بقيمة 45 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية ثالثا بتمويل الخطة بـ 31 مليون دولار.



البيانات التي أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أظهرت أن بند "المانحين متعدد المصادر" جاء في المرتبة الرابعة في التمويل بقيمة 17 مليون دولار، ثم الدنمارك بقيمة 12 مليون دولار، يليهما النرويج بقيمة 5.6 مليون دولار، وأستراليا بقيمة 7.9 مليون دولار، ثم السعودية بنحو 6.3 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 6.1 مليون دولار.



وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 220.7 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 9.1%، بحسب ما أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وقالت الوزارة، إن نسبة تمويل الخطة بلغت 9.1% من حجم متطلبات الخطة، وبذلك فإن العجز في تمويل الخطة حتى منتصف آب/أغسطس الحالي وصل إلى 90.9%.



ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 669,922 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 15 آب/أغسطس الحالي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.



وفي توزيع القطاعات، تصدر بند التمكين الاقتصادي قائمة القطاعات الأكثر تمويلا في الخطة، حيث موّل بقيمة 66 مليون دولار، منها 65 مليون دولار لبند الأمن الغذائي، وأكثر من نصف مليون لبند تحسين سبل العيش.



وجاء قطاع العدالة والحماية الاجتماعية ثانيا في تمويل القطاعات، حيث موّل بقيمة 62.6 مليون دولار، 59 مليون دولار منها للحماية الاجتماعية، ثم القطاع الصحي بنحو 57 مليون دولار في المرتبة الثالثة.



وحصل قطاع التعليم على 26.8 مليون دولار من قيمة تمويل الخطة كاملة، يليه قطاع الخدمات العامة من (الطاقة، البيئة، النقل، الخدمات البلدية) بقيمة 3.9 مليون دولار، ثم قطاع المياه بـ 2.5 مليون دولار، و614 ألف دولار لبند المأوى.

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