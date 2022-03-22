ألوية غرب إربد: اقبال جيد على الاقتراع وسط إجراءات ميسرة

الوكيل الإخباري - تسير انتخابات المجالس البلدية والمحافظات في ألوية غرب إربد "الأغوار الشمالية والكورة والوسطية والطيبة"، بسهولة وسط إقبال جيد على صناديق الاقتراع.

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وقال الشاب محمد الحوراني الذي اصطحب والده السبعيني للانتخاب في أحد مراكز اقتراع في الأغوار الشمالية، إن المشاركة في الانتخابات تعتبر واجباً وطنياً على الجميع لفرز مرشحين قادرين على حمل أمانة المسؤولية أمام ناخبيهم، لافتاً إلى أن المشاركة تعني قدرة الناخبين على متابعة مرشحيهم حال فوزهم لضمان تطبيق برامجهم الانتخابية.



وقالت مديرة الصندوق الهاشمي للتنمية في الأغوار الشمالية، فائدة العوامرة، إن الإقبال على الاقتراع جيد خاصة من القطاع النسائي، داعية إلى ممارسة الحق الانتخابي باعتباره من دعائم عملية التنمية ورسم المستقبل.



وأشار أحمد الفقيه، إلى أن إجراءات الانتخاب في لواء الكورة تسير بسلاسة وهدوء وانضباط، مشيرا إلى أهمية المشاركة في الاقتراع كواجب وطني لفرز القادرين في مجالس البلديات والمحافظات الذين يعبرون عن الإرادة الشعبية.

وأشاد علي بني يونس من دير أبي سعيد، بسلاسة إجراءات الاقتراع ويسرها، ما يحفز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم خاصة مع قرب غالبية مراكز الاقتراع من التجمعات السكانية.



ولفت فراس العزام وأحمد مهيدات، إلى أن لواء الوسطية يشهد إقبالا جيدا من الناخبين على صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أن مصلحة برامج التنمية تتطلب المشاركة الفاعلة في عملية الانتخاب لتحقيق الطموحات المنشودة للمواطنين.



وفي لواء الطيبة، عبر الناشطان آلاء عذاربة وأمين العلاونة، عن أملهما بفرز القادرين على العمل البلدي التنموي ووضع مشاريع ذات أولوية في مجلس المحافظة من خلال المشاركة في الانتخابات التي تكفل إيصال صوت المواطنين ضمن الأطر الدستورية المشروعة، مثمنين دور مختلف الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بشكل ميسر ومشجع للمواطنين.