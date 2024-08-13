الثلاثاء 2024-08-13
09:09 م
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
موقع إلكتروني مُحدّث لتقديم طلبات القبول الموحد
الإقراض الزراعي توقع إتفاقية لحوسبة الأنظمة المالية
الحنيطي يستقبل وفدا من مستشاري أعضاء الكونغرس الأميركي
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
الامن العام : وفاتان بحادث تدهور مركبة
التعليم العالي: نقل طلبة رفع المعدل إلى فئة السنوات السابقة للمنافسة على المقاعد الجامعية
أوقاف القدس لـ برنامج الوكيل: أعداد غير مسبوقة من المتطرفين تقتحم المسجد الأقصى
فلسطين
فلسطين
هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستخدم فلسطينيين دروعا بشرية بغزة
نتنياهو: الادعاء بإضافة مطالب جديدة للصفقة كاذب
القسام تقصف "تل أبيب" بصاروخين
ملاعب
ملاعب
الخشمان رئيسا فخريا لنادي الوحدات - صور
مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من البريميرليغ
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
البوليفارد ومؤسسة الحسين للسرطان يوحدان جهودهما لتعزيز التوعية بأهمية برنامج "تأمين رعاية" لعلاج السرطان
البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول "المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المالي"
محفظة Samsung Wallet تُقدِّم حلولاً ذكية للمقيمين والزوار في فرنسا
أعلن معنا
المزيد
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
محليات
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
☰
تواصل معنا.. لحظة بلحظة
أخبار محلية
اقتصاد محلي
الطقس
شؤون برلمانية
وظائف
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
فيديو منوع
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
×