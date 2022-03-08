أماكن تساقط الثلوج في الأردن خلال المنخفض القادم - أسماء

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الزخات الثلجية التي من المتوقع أن تتساقط على الأردن يوم الجمعة القادم سوف تتركز على القمم الجبلية وخاصة الشمالية.ووفقا لدائرة الارصاد ستكون الحالة الجوية القادمة نتيجة منخفض جوي قطبي قبرصي المنشأ، ومن المتوقع أن يتخللها تساقط للثلوج على المناطق التالية:جبال عجلون وجرش، جبال البترا والشوبك ومعان، جبال رم ومرتفعات المزار الجنوبي.ومع ساعات مساء الجمعة تبدأ تضعف فرص الهطولات الثلجية وتقل سرعة الرياح.