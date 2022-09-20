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الثلاثاء، 20-09-2022 02:51 م

أمانة عمان: أخلينا 16 مبنى تعرض لتشققات منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة
كشفت أمانة عمّان من خلال لجنة السلامة العامة برئاسة محافظ العاصمة وعضوية الأمانة والجمعية العلمية الملكية على 365 مبنى سكني ومنزل منذ بداية العام.

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وقال الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن المباني التي تم الكشف عليها فيها تشققات بسيطة أو متوسطة وذلك لإجراء الصيانة اللازمة لها.


وأضاف الرحامنة أنه تم تحميل كامل المسؤولية لملاك المباني والمنازل، حيث تم الطلب منهم إحضار تقرير سلامة مبنى من مكتب هندسي معتمد ومصادق عليه مع إجراء اللازم.


وأشار إلى إخلاء 16 منزل منذ بداية العام سواء أكان الإغلاق كلي أو جزئي (وجود تشقق في غرفة أو جزء من المبنى) وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.


وبيّن الرحامنة أن الأمانة ومن خلال دائرة رقابة الإعمار وفرقها الـ22 بالإضافة للدائرة الرئيسية تتابع المباني والمنازل التي توجد فيها مشاكل أو تشققات والعمل على حلّها

 




 

 


 

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